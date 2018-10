Trump visitará Flórida e Geórgia para verificar danos causados por furacão

14/10/2018 | 18:50



A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja visitar a Flórida e a Geórgia na segunda-feira para verificar danos causados pelo furacão Michael. Trump será acompanhado pela primeira-dama Melania Trump. A Casa Branca não detalhou quais áreas o presidente visitará.

O furacão Michael entrou na região conhecida como Panhandle da Flórida na semana passada na categoria 4 com ventos de 249,4 quilômetros por hora que praticamente aplainaram o município praiano de Mexico Beach. A tempestade então passou pela Geórgia, pelas Carolinas e pela Virgínia,

matando pelo menos 17 pessoas até agora. Trump visitou partes das Carolinas no mês passado depois do furacão Florence.

Equipes com retroescavadeiras e outros equipamentos pesados recolheram neste domingo destroços da passagem do furacão de Mexico Beach. Os trabalhadores se concentravam em limpar os escombros de uma seção desmoronada da rodovia à beira-mar. O prefeito Al Cathey estimou que 250 moradores estavam no município quando o furacão passou e disse que continua esperançoso sobre o destino deles. Ele afirmou que as equipes de busca e resgate na cidade praiana já haviam vasculhado áreas com o pior estrago e que comida e água foram levadas para o local.

Cerca de 190.000 casas e empresas na Flórida estavam sem eletricidade. Na Geórgia, funcionários de órgãos de resposta a emergências disseram que cerca de 120.000 clientes permaneciam sem energia. Fonte: Associated Press.