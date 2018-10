Uma nova carreira? Como assim?

Cíntia Bortotto



15/10/2018 | 07:00



Diversos fatores podem levar profissional a pensar em mudar de área, em diferentes fases da vida. Na realidade, quem nunca se sentiu insatisfeito e sem perspectivas em seu campo de atuação? É difícil tomar a iniciativa para mudar de rumo, mas muitas pessoas acabam dando uma grande virada na vida quando optam por mudar de profissão.

Encarando friamente o mercado de trabalho, é fácil perceber que pode haver preconceitos quando se decide mudar de carreira, afinal, não é uma escolha fácil. Muitas vezes, a família acaba impondo algum curso ao jovem e, quando ele fica mais velho, muda de área. Dependendo da idade, fica difícil, por exemplo, de participar de um processo seletivo de estágio ou trainee em que as empresas busquem focar suas seleções em jovens talentos, mas nada é impossível se você acreditar em si mesmo e se empenhar para que aconteça. Existe muito preconceito. Por outro lado, conheço muitas pessoas que acabaram mudando de carreira ou, nem mesmo trabalhando com o que estudaram na faculdade, e encontraram um caminho para se sentirem satisfeitos.

Mas, por onde começar?

Minha principal dica é procurar um profissional especializado, que pode lhe ajudar a entender por que você está se sentindo insatisfeito com sua área. Por meio de diversos testes psicológicos, inventários comportamentais e entrevistas, o especialista, em geral com formação em Psicologia, lhe ajuda a descobrir o que lhe dá mais satisfação, quais são seus pontos positivos e negativos, para que, assim, você saiba qual carreira deve seguir, baseando-se em suas preferências e estilo comportamental. Portanto, é muito importante ter calma e autoconhecimento.

É importante levar em consideração as dificuldades de cada etapa da sua vida, qual a formação mais apropriada, por exemplo, fazer um curso técnico, outra graduação ou uma pós, e também o quanto você tem disponível para investir em termos financeiros.

Não é preciso mudar de área radicalmente. É muito difícil uma pessoa querer trabalhar com algo completamente diferente do que ela já trabalhava. Por exemplo, conheço um executivo que é formado em Direito e que, mais tarde, decidiu mudar de área e fazer contabilidade. Hoje, ele atua na área de auditoria interna em uma multinacional e é muito requisitado e reconhecido, pois reúne mais de uma formação, uma visão mais ampla e uma série de competências. Portanto, ter uma carreira anterior pode facilitar a reinserção ou adaptação no mercado de trabalho.

Nunca desista, pois sempre é tempo de aprender e buscar a felicidade, com equilíbrio e bom-senso.

Siga confiante e boa sorte!