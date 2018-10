Questões-chave ainda estão em aberto no Brexit, diz negociador da UE

14/10/2018 | 15:45



O principal negociador do Brexit do lado da União Europeia, Michel Barnier, disse neste domingo que conversas urgentes com o Reino Unido não resultaram em um acordo. "Apesar de esforços intensos, algumas questões-chave ainda estão em aberto" nas negociações sobre o Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido, afirmou.

Barnier e sua contraparte do Reino Unido, Dominic Raab, reuniram-se em Bruxelas para conversas hoje. A discussão despertou rumores de que um acordo completo poderia ser iminente, mas Barnier disse que o futuro da fronteira na ilha da Irlanda continua sendo um obstáculo importante.

Ele afirmou que a necessidade de "evitar uma fronteira dura" entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, que integra o Reino Unido, está entre os problemas não resolvidos.

Uma autoridade da UE informou que não há novas negociações planejadas antes da cúpula entre os líderes do bloco prevista para quarta-feira. Barnier fará uma apresentação aos líderes da UE, que avaliarão o progresso das negociações até agora. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.