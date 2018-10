Estudante de direito de Jaú é eleita Miss São Paulo

14/10/2018 | 15:07



A estudante de direito e teatro Bianca Lopes foi eleita miss São Paulo neste sábado, 13. O concurso Miss São Paulo Be Emotion escolheu a jovem de 21 anos para ser a primeira concorrente do Miss Brasil, que deve ocorrer em março. A representante de Jaú recebeu a coroa da miss São Paulo anterior Paula Palhares.

Marjorie Correa Angelotti, miss da cidade paulistana, ficou em segundo lugar, e Mariana Pasqualotti Sena, de Jundiaí, foi a terceira colocada.

A seleção da miss São Paulo contou com uma etapa em que as concorrentes desfilaram usando biquínis. Neste ano, pela primeira vez o concurso Miss America não teve a tradicional eliminatória com roupas de banho.

A rapper Negra Li foi a atração musical do Miss São Paulo, apresentado por Maria Eugênia Suconic e pela atual miss Brasil Mayra Dias. O grupo de jurados foi composto pela youtuber do canal Niina Secrets, a miss Brasil 2016 Raíssa Santana, a miss Brasil 2007 Natália Guimarães, o estilista Ricardo Almeida, o cabeleireiro Wanderley Nunes e o fotógrafo Gil Inoue.

A competição de beleza foi transmitida ao vivo pelo Facebook e contou com a blogueira Giovanna Ferrarezi como apresentadora na rede social.

No sábado, 20, às 22h45, a TV Band vai exibir um especial sobre esta edição do concurso de beleza.