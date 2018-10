Aliados de Merkel perdem maioria absoluta na Baviera, aponta boca de urna

14/10/2018 | 14:45



Pesquisas de boca de urna das eleições na Baviera indicam que os aliados conservadores da chanceler alemã Angela Merkel perderão, por ampla margem, sua maioria absoluta no parlamento da região.

Aliado de longa data do União Democrata Cristã (CDU) de Merkel, o União Social Cristã (CSU), que domina a política da Baviera, teria obtido seu pior resultado desde 1950. Conforme as pesquisas das emissoras públicas ARD e ZDF, o partido teria conquistado 35,5% dos votos nas eleições do Estado alemão, comparado a 47,7% há cinco anos

Ainda segundo as pesquisas, o Partido Verde teve quase 19% dos votos, enquanto a Alternativa para a Alemanha (AfD), um partido de extrema-direita, conquistou 11%. Já o Partido Social-Democrata (SPD), também integrante da aliança de Merkel, teria obtido em torno de 10%, a metade do registrado em 2013. Fonte Associated Press.