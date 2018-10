Haddad se encontra com pessoas com deficiência em SP

14/10/2018 | 13:32



O candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, participa de um encontro com pessoas com deficiência, neste Domingo (14), em São Paulo. O evento é fechado para a imprensa, que só terá acesso ao candidato em coletiva no final.

Marcado para às 10h, o petista chegou por volta das 11h no hotel em que o evento está sendo organizado, na República, região central da capital paulista.