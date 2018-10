Justin Bieber está deixando carreira de lado para focar no relacionamento com Hailey Baldwin

14/10/2018 | 12:10



O mundo está pedindo para que Justin Bieber anuncie músicas novas o mais rápido possível, mas, pelo que parece, o cantor não está muito preocupado com isso. Segundo informações da revista People, Bieber está sentindo uma grande pressão em lançar projetos musicais e isso não o está deixando feliz.

- As pessoas tem expectativas de que ele vai produzir novas músicas, mas ele não vem se sentindo inspirado. Ele quer ir no seu tempo e não se sentir na correria por conta do trabalho. Ele sabe que com música nova também será esperado que ele vá em turnê e isso, absolutamente, não é o que ele quer, relatou uma fonte próxima ao veículo, que ainda pontuou que, agora, o foco do cantor é seu relacionamento com Hailey Baldwin.

- Agora ele quer ficar sozinho com Hailey. Ele quer aproveitar o tempo com ela e não pensar em trabalho. Ele acha que deveria ter permissão para ficar assim por mais algum tempo.

Porém, nem todo mundo presente na vida de Justin está feliz com sua escolha.

- A decisão está causando conflitos com as pessoas que acham que ele deveria estar trabalhando.

Ultimamente, Justin focou apenas em participações musicais como na música No Brainer, como o DJ Khaled e, também no hit Despacito (Remix). Porém, seu último projeto musical foi lançado em 2015, intitulado Purpose. O cantor chegou a sair em turnê para a divulgação do álbum, mas não concluiu todos os shows.