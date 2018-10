Infoxicação: mal da modernidade

Do Diário do Grande ABC



14/10/2018 | 11:57



Artigo

Você já teve a sensação de que não está conseguindo ler todas as informações que estão à sua disposição todos os dias? Isso causou alguma ansiedade em você? Cuidado! Você está em risco de sofrer de infoxicação! Infoxicação?! O que é isso?! Esse conceito foi criado por físico espanhol, Alfons Cornella, em 1996, para designar a situação em que a pessoa tenta receber e analisar número de informações muito maior do que seu organismo é capaz de processar. Apesar de estar tentando captar o máximo de informações possível, a pessoa fica com a sensação de que está desatualizada e sofre com isso, sentindo-se culpada.

Segundo especialistas da Universidade de Berna, na Suíça, o ser humano tem a capacidade máxima de ler 350 páginas por dia, caso faça apenas isso o dia inteiro! Entretanto, o volume de informações que recebemos diariamente através de internet, redes sociais, WhatsApp, e-mails, revistas, jornais, rádio e TV é de cerca de 7.355 gigas, o equivalente a bilhões de livros! Além de causar problema para a saúde da pessoa, que tenta captar mais informações do que é capaz de receber, analisar e efetivamente usar, esse problema é um dos principais responsáveis pela difusão cada vez maior e mais rápida das fake news. Assim sendo, pode-se afirmar que essa nova doença da humanidade, chamada pelo psicólogo britânico David Lewis de síndrome da fadiga informativa, é sério problema de Saúde pública, com tendência de se agravar cada vez mais. Embora seja problema grave em crescimento, desconheço iniciativas governamentais visando controlar essa situação.

Alguns indivíduos, isoladamente, têm percebido o problema e tentado reduzi-lo com algumas medidas que julgam serem adequadas. Mas as empresas já sentiram que esse problema está atingindo principalmente seus executivos de alto escalão e causando nos mesmos ansiedade, dúvidas, danos nas relações pessoais, baixa satisfação no trabalho e, muitas vezes, gerando informações falsas que irão prejudicar a própria empresa.

Algumas companhias, preocupadas com o problema, têm tentado controlá-lo por meio de orientações de como lidar com esse ‘tsunami’ de informações recebidas diariamente e sugerem como medidas essenciais nunca divulgar informação sem checar se é ou não verdadeira, escolher com cuidado as fontes das informações que pretende obter e divulgar apenas conteúdos atualizados e que possam ajudar pessoas. Na dúvida não repasse essa informação. Não fique ansioso por não conseguir saber tudo de tudo. Ninguém no mundo sabe! Decida o que você precisa saber ou gosta sobre essas informações e vá buscá-las, mas com muito bom-senso e dentro da sua capacidade humana.

Lembre-se: você não é computador!

Antonio Monteiro é médico clínico geral e preventivista.

Palavra do leitor

Apoio

Se o candidato derrotado no primeiro turno vai apoiar ‘A’, ‘B’ ou não vai apoiar ninguém, pouco me importa. Meu voto sempre foi, é e será regido por convicção e não por cabresto.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Valparaíso

Solicito – mais uma vez –, por meio desta Palavra do Leitor, lombada, muito importante, para redução de velocidade na altura do número 480 da Rua Piracicaba, no bairro Valparaíso, em Santo André, pois os veículos continuam transitando em alta velocidade e realizando o desvio da Avenida Atlântica para essa via. Faz meses. Temos protocolo da Prefeitura, mas o Paço não dá atenção. Situação lamentável!

Reginaldo Amaral dos Santos

Santo André

Jovem

São Caetano terá o mais jovem parlamentar na Assembleia Legislativa, Thiago Auricchio, filho do prefeito José Auricchio Júnior. Eu o conheço há muito tempo, e afirmo que ele sempre desenvolveu aptidão para a política. Espero que possa ser deputado eficiente e que cumpra desde já tudo o que prometeu em campanha.

Fernando Zucatelli

São Caetano

Festa às crianças

É com misto de alegria e tristeza que li neste Diário a reportagem ‘Crianças comemoram seu dia com festa comunitária’ (Setecidades, ontem). Alegria por saber que ainda existem pessoas boas, de bom coração, preocupadas com o próximo, principalmente porque esses ‘próximos’ são nossos pequenos. Uma das pessoas no evento, no Jardim Stella, em Santo André, disse, inclusive, que a festa estava ‘repleta de afeto e carinho’. Tão pouco e já foi o suficiente para alegrar a criançada. Por outro lado, é lamentável a atitude (ou falta dela) de nossos políticos, porque não fazem nada, não organizam nada, não ajudam em nada, sempre com a desculpa de falta de dinheiro. Dinheiro que nunca falta para pagar seus polpudos proventos e inúmeros benefícios. Mas tenho certeza de que, se estivessem em campanha eleitoral, teriam a cara de pau de ir ao local pedir votos.

Simone Salomão de Lima

São Bernardo

Declaração

Parabenizo e respeito a dignidade do candidato ao governo de São Paulo João Doria em ter declarado abertamente à população seu apoio ao concorrente no segundo turno à Presidência da República. Fato muito raro de se ver em certos partidos e políticos quase que em geral, porque, antes de pensar no Brasil, analisam como poderão ser feitos os conchavos para seus próprios interesses. Mas, do outro lado da moeda, é muito importante para as futuras eleições, porque o povo, graças a Deus, acordou e está sabendo separar o joio do trigo, como vem ocorrendo nesta eleição. Para frente Brasil.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá