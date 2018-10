Secretário do Brexit deve se encontrar com negociador-chefe da UE neste domingo

14/10/2018 | 11:10



Secretário do Reino Unido encarregado do Brexit, Dominic Raab deve se encontrar nesta tarde, em Bruxelas, com Michel Barnier, negociador-chefe da União Europeia (UE) para o processo de saída do país do bloco.

Conforme um porta-voz do governo britânico, "vários pontos importantes ainda precisam ser resolvidos" nas conversas sobre o Brexit, incluindo a questão da fronteira entre as Irlandas. "Foi de comum acordo que uma conversa cara a cara seria necessária diante da realização do Conselho Europeu de outubro, nesta semana", disse o porta-voz.

Nos últimos dias, diplomatas britânicos e da UE têm afirmado que os dois lados estão estreitando os termos do acordo para a saída do Reino Unido do bloco.

O objetivo é chegar a um consenso provisório em torno do rascunho do texto até que os líderes se encontrem em Bruxelas na próxima quarta-feira. Entretanto, a primeira-ministra britânica Theresa May tem enfrentado forte pressão política de dentro do Partido Conservador por causa dos possíveis termos do acordo. Fonte: Dow Jones Newswires.