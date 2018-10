Ex de Anitta estaria interessado em modelo que se parece com a cantora

14/10/2018 | 11:10



O casamento de Anitta e Thiago Magalhães parece ter acabado de vez, sem chances de reconciliação! Isso porque a cantora já deixou de seguir o ex no Instagram e até estaria investindo em um jogador de futebol. O empresário, por sua vez, tem sido visto em muitas festas e até mesmo já estaria interessado em outra pessoa.

Pois é, segundo informações do Extra, Thiago está de olho na modelo e atriz Weruska Galvalisi que, por sinal, demonstra semelhanças físicas com a própria Anitta! De acordo com o veículo, ambos passaram a se seguir no Instagram após uma viagem que ele fez em Jurerê Internacional, em Florianópolis.

Weruska é ex-mulher de Wellington Feliciano, filho do jogador de futebol Cafu, com quem tem uma filha, de cinco anos de idade. Ela mora em São Paulo e acaba de fazer uma participação em Coração de Cowboy, filme estrelado por Gabriel Sater e Thaila Ayala, e que chegou aos cinemas no final de setembro.

Além disso, a beldade ainda foi semifinalista do concurso Miss Mundo Itália em 2009.