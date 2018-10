Brasil fatura dois pódios em etapa chinesa do vôlei de praia

14/10/2018 | 10:50



O Brasil deixou a etapa de Yangzhou do Circuito Mundial de vôlei de praia com dois pódios, conquistados neste domingo, na China. O destaque maior foi para a dupla formada por Ana Patrícia e Rebeca, que faturaram a medalha de prata.

Na segunda final da parceria no Circuito, elas foram superadas pelas norte-americanas Alix Klineman e April Ross pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 19/21 e 16/21.

O segundo lugar mais alto do pódio garantiu às brasileiras 720 pontos no ranking mundial e o prêmio de US$ 16 mil (cerca de R$ 60 mil). Ana Patrícia e Rebeca vinham de um ouro obtido na etapa de Qinzhou, também na China, há cerca de dez dias.

No masculino, Guto e Saymon levaram a medalha de bronze em Yangzhou. E nem precisaram suar para subir ao pódio. Antes da partida decisiva, eles foram avisados que a dupla canadense formada por Sam Pedlow e Sam Schachter não iria competir por conta de lesão.

Como consequência, os brasileiros somaram 640 pontos no ranking e receberam US$ 10 mil (R$ 37 mil) em premiação.

As duas duplas brasileiras voltam à disputa na próxima etapa do Circuito Mundial, em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 17 e 21 de outubro. Assim como em Yangzhou, a etapa americana será de nível quatro estrelas.