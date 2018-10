Ex-ministro do Brexit pede que gabinete de Theresa May se rebele contra acordo

14/10/2018 | 10:17



O ex-ministro do Brexit, David Davis, instigou os membros do gabinete da primeira-ministra britânica Theresa May a se rebelarem contra os termos do acordo proposto para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Em artigo no jornal britânico The Sunday Times, David Davis escreveu que a ideia de manter laços com o bloco europeu, contida no plano de Chequers, é "completamente inaceitável" e deve ser impedida. O membro do Partido Conservador afirmou ainda que chegou a hora de os ministros "exercerem sua autoridade coletiva" para derrubar o plano de May.

Theresa May também enfrenta obstáculos por parte do Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte. A líder do partido, Arlene Foster, se opõe a qualquer termo do Brexit que exija verificações dos bens que transitam entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. Fonte Associated Press.