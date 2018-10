Arábia Saudita promete responder a ?ameaças? no caso de jornalista desaparecido

14/10/2018 | 09:19



Em resposta aos comentários de Donald Trump sobre o sumiço do jornalista Jamal Khashoggi, a Arábia Saudita disse rejeitar qualquer "ameaça" de sanções econômicas ou pressão política e alerta que o reino irá responder a qualquer ação tomada.

O comunicado, divulgado pela agência de notícias estatal, vem após o mercado acionário saudita ter despencado quase 7% neste domingo.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse em entrevista ao programa "60 minutes", da emissora CBS, que haverá "punição severa" caso investigações concluam que a Arábia Saudita está envolvida no desaparecimento e possível morte de Jamal Khashoggi, que era grande crítico do país e escrevia para o jornal americano The Washington Post.

Autoridades turcas dizem ter gravações comprovando que o jornalista teria sido assassinado e desmembrado por agentes sauditas em visita ao consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de outubro. Já o reino saudita afirma que as alegações turcas são "sem fundamento", mas não ofereceu evidências de que Khashoggi tenha deixado o consulado. Fonte Associated Press.