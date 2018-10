São Caetano fica no 2 a 2 com o Atibaia

da Redação



13/10/2018 | 21:58



O São Caetano empatou o jogo na tarde de hoje, por 2 a 2, em partida contra o Atibaia, no Estádio Anacleto Campanella. Por pontos, o Azulão continua na briga pela classificação na Copa Paulista, mas esse resultado – saiu de um para dois pontos – faz que com o time da região torça por um milagre na disputa.

Mesmo atuando como visitante, o Falcão foi quem marcou o primeiro gol, logo no início do duelo. Aos cinco minutos, Nando avançou pela direita e cruzou. A bola desviou na defesa e morreu no fundo da rede do time do Grande ABC.

Em desvantagem no marcador, o elenco dirigido por Pintado se aventurou ao ataque e construiu diversas chances de gol, no entanto, o empate aconteceu apenas na segunda etapa. Aos 12 minutos, Davi ajeitou a bola com o peito para Júnior Araújo, que havia entrado em campo no intervalo. O atacante soltou o pé e deixou tudo igual. Depois do empate, domínio total do São Caetano que viu mais uma vez o goleiro Ariel evitar a virada com belas defesas. Contudo, mais efetivo no ataque, o Atibaia fez o segundo aos 33 minutos. Emerson arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e morreu novamente dentro das redes do São Caetano: 2 a 1.

Quase que de maneira imediata, o Azulão deixou tudo igual novamente no placar. Hernandes passou pela marcação e cruzou. Gabriel ao tentar cortar o cruzamento, tocou contra o próprio gol para definir o empate em 2 a 2.

Aos 43 minutos, por muito pouco o São Caetano não fez o terceiro. Isaac Prado girou em cima da marcação e acertou a trave do Atibaia, sendo essa a última oportunidade de gol na partida. O Azulão visita o Votuporanguense na quarta-feira, no Estádio Municipal Dr. Plínio Marin, às 15h.