Doria vence em 18 das 23; Marinho sai bem em cinco

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



14/10/2018 | 07:00



Candidato do PSDB ao governo do Estado, João Doria (PSDB) venceu em 18 das 23 zonas eleitorais do Grande ABC. Doria conheceu a vitória mais expressiva na zona eleitoral 269ª, em São Caetano, onde atingiu 38,98% do eleitorado.

São Caetano é conhecida reduto antipetista e comandada pelo tucano José Auricchio Júnior. Em números absolutos, Doria recebeu 37.824 votos no município, enquanto o governador Márcio França (PSB), com quem disputará o segundo turno, convenceu 16.684 eleitores.

Doria não venceu somente em cinco zonas eleitorais da região. Três em São Bernardo e duas em Diadema. Em todos esse locais, Luiz Marinho (PT), ex-prefeito são-bernardense, saiu vitorioso. Em Diadema, aliás, Doria perdeu para Marinho – o único município da região onde o tucano foi superado.

Na zona 409ª, em São Bernardo, que abrange o Grande Alvarenga, Demarchi e Jardim das Orquídeas, periferias da cidade, Marinho atingiu 35,51% dos votos, contra 26,63% de Doria – maior derrota do tucano na região.

Paulo Skaf (MDB) e França, dois candidatos que disputaram voto a voto passaporte ao segundo turno, também receberam votação equilibrada no Grande ABC. França conseguiu conquistar a vice-liderança em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Skaf terminou na segunda posição em Santo André e São Caetano.

A disputa mais acirrada entre os dois candidatos aconteceu na zona 365ª, em Mauá, na qual França registrou 19,83% e Skaf, 18,93%.

Doria venceu o primeiro turno das eleições com 31,77% dos votos, enquanto Márcio França conseguiu obter 21,53% dos votos. Skaf ficou na terceira colocação, com 21,09%, e o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) amargou quarta posição, com 12,66%.