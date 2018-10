Bolsonaro ganha em todas as 23 zonas eleitorais do Grande ABC

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/10/2018 | 07:00



Em desempenho histórico no Grande ABC, considerado berço do PT, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) venceu em todas as 23 zonas eleitorais espalhadas pelas sete cidades, segundo levantamento feito pelo Diário junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) (veja os números ao lado).

A onda pró-Bolsonaro não só garantiu que o deputado federal terminasse o primeiro turno da corrida presidencial como o mais votado da região e de cada uma de suas zonas eleitorais, como conferiu ao parlamentar índices expressivos para um candidato opositor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no quintal que formou politicamente o petista e que abrigou o início de sua carreira política, no movimento sindical. Em média, a votação de Bolsonaro no primeiro turno girou em torno de 48,9% dos votos válidos nas regiões espalhadas pelo Grande ABC.

Além de não vencer em nenhuma zona eleitoral na região, o candidato do PT, o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad, perdeu o posto de segundo mais votado em cinco zonas eleitorais para o também presidenciável Ciro Gomes (PDT), sendo duas em Santo André e em São Caetano, cada, e uma em São Bernardo.

FATOR DIADEMA

A vitória mais apertada para Bolsonaro em todas as zonas eleitorais da região foi registrada na de número 426, que abrange eleitores dos periféricos e populosos bairros do Serraria, do Eldorado e do Jardim Inamar, em Diadema. Nessa região, o deputado teve 37,12% dos votos válidos, contra 35,08% de Haddad. Esse resultado é simbólico, uma vez que o município foi o primeiro a ser governado por um petista – o então metalúrgico Gilson Menezes, eleito em 1982 – e onde lideranças do PT se revezaram no poder até 2012. Foi também nessa zona diademense, ao lado de outra em São Bernardo, que deram a maior vantagem ao candidato do PT ao governo do Estado, o ex-prefeito e também ex-metalúrgico Luiz Marinho (leia mais abaixo).

SETE CIDADES

No quadro geral, foi a primeira vez na história do PT que o partido não ganhou em nenhuma cidade do Grande ABC em um primeiro turno de eleição presidencial. Desde o primeiro pleito nacional que o partido participou, em 1989 – também primeira eleição direta para presidente da República após a ditadura militar –, o PT nunca perdeu em todas as cidades do Grande ABC em um primeiro turno. Desde a redemocratização até as eleições de 2010, com Dilma Rousseff (PT), a legenda saiu vitoriosa na maioria dos municípios da região na primeira fase do pleito: ganhou em seis naquele ano; em 2006, cinco; em 2002, venceu em todas; em 1998, quatro; 1994 (seis), 1989 (seis).

INDÍCIOS

A corrida ao Planalto de 2014 já dava sinais de queda da preferência do eleitor do Grande ABC pelo PT. Ao buscar a reeleição naquele ano, Dilma ganhou apenas em Diadema e em Rio Grande da Serra. Nessa disputa, a então presidente saiu vencedora em apenas cinco zonas eleitorais – na maioria, foi superada por Aécio Neves (PSDB).

Vale lembrar, entretanto, que em 2018 foi a primeira vez que o PT partiu para uma eleição presidencial sem governar nenhuma cidade do Grande ABC, portanto, sem contar com a força da máquina pública na mão. Neste pleito, o pelotão de vereadores petistas da região também foi o menor da história do partido: 16 – patamar bem abaixo dos 41 parlamentares que a legenda tinha no fim da década de 1980.