Marinho foi pior que Padilha no Grande ABC

14/10/2018 | 07:00



Quarto colocado na corrida ao governo do Estado, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) sofreu forte derrota no Grande ABC, seu reduto eleitoral. O petista venceu a eleição em apenas uma das sete cidades e não foi em São Bernardo, município que comandou por oito anos. Além disso, na região, teve desempenho inferior ao de Alexandre Padilha, postulante do partido ao Palácio dos Bandeirantes há quatro anos.

Dos 2.563.922 votos recebidos no domingo passado, 265.669 deles foram no Grande ABC – segundo melhor no ranking regional. Em 2014, Padilha atraiu 3.888.584 eleitores no geral, 353.322 dos sete municípios. Ou seja, embora seja filiado do PT do Grande ABC e tenha dedicado parte considerável de sua propaganda eleitoral para destacar sua passagem pela Prefeitura de São Bernardo, Marinho teve 24,8% de votos a menos que Padilha na região.

Eleito deputado federal na semana passada, o ex-ministro da Saúde também superou Marinho em São Bernardo: o ex-chefe do Executivo foi lembrado por 101.340 são-bernardenses, Padilha, por 112.784. Com o resultado, Marinho ficou atrás de João Doria (PSDB), que obteve 111.307 votos na cidade domingo passado.

O único município que conferiu vitória a Marinho foi Diadema. Governado por Lauro Michels (PV), adversário do petismo na cidade, o candidato petista arrebatou 60.066 sufrágios. A performance, entretanto, foi menor que a de Padilha há quatro anos: 75.285 diademenses votaram no ex-ministro da Saúde à ocasião.

Houve cidade onde Marinho terminou na quinta colocação, caso de São Caetano. Nesse município, o petista ficou atrás de João Doria (PSDB), Paulo Skaf (MDB), Márcio França (PSB) e Rogério Chequer (Novo).

Assim que terminou a apuração, Marinho conversou com jornalistas e atribuiu à “pregação de ódio” contra o partido o desempenho do PT em todo o processo eleitoral – vale ressaltar que não apenas em São Paulo a sigla sofreu duras derrotas. “A forma acovardada com que as elites e o sistema tiraram o (ex-presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) do jogo democrático, condenado sem provas e injustamente, pesou. Não permitiram a votação dele (Lula vota em São Bernardo) nem entrevistas (o jornal Folha de S.Paulo pediu autorização para entrevistar o ex-presidente, mas o Supremo Tribunal Federal indeferiu a solicitação). É parte de jogo pesado que enfrentamos no Brasil e em São Paulo”, sintetizou.

O resultado das urnas no domingo representa o segundo grande revés de Marinho em São Bernardo. Eleito prefeito em 2008 e reeleito no primeiro turno do pleito de 2012, o petista viu seu pupilo, o ex-secretário Tarcisio Secoli (PT), sequer ir ao segundo turno da eleição de 2016 – o processo eleitoral foi vencido por Orlando Morando (PSDB), que superou Alex Manente (PPS) na etapa final.

À ocasião, sobraram críticas à forma como Marinho conduziu a construção da chapa de sua sucessão. Pesquisas internas apontavam índices positivos de avaliação do governo, entretanto, o eleitor de São Bernardo não associou Tarcisio à administração, a despeito de ele ser uma das principais figuras do Paço. Outro ponto questionado foi a escolha do vice. Marinho anunciou o ex-deputado Ramiro Meves como número dois da chapa às vésperas da convenção, depois de não convencer lideranças importantes a caminhar com Tarcisio naquele pleito.

O Diário apurou, junto a lideranças locais e estaduais, que o resultado no Grande ABC decepcionou. À medida que se avançava a eleição e aumentava o número de publicações de pesquisas eleitorais, a direção do PT entendia que a sigla seria coadjuvante na corrida estadual. Então, duas metas internas teriam sido traçadas: a de não ser o pior candidato da legenda na história e de vencer em São Bernardo e no Grande ABC. Só a primeira foi cumprida, já que Lula, em 1982, com o PT recém-fundado, agradou 10,7% dos eleitores paulistas – Marinho atingiu 12,6%.

Mas essas mesmas lideranças apostam que Luiz Marinho será o candidato do PT ao governo de São Bernardo em 2020. A alta cúpula da sigla avalia ainda que o nome do ex-prefeito é o mais competitivo na cidade para tentar desbancar o PSDB do poder local.

Performance afeta até candidatos a deputado

O mau desempenho de Luiz Marinho (PT) na eleição ao governo do Estado refletiu também na votação de candidatos a deputado do PT de São Bernardo. Dos quatro petistas eleitos em 2014 com suporte de Marinho quando era prefeito de São Bernardo, três registraram redução de votação nas sete cidades e Ana do Carmo (PT), deputada estadual que batalhou para ser deputada federal, não obteve êxito na nova missão.

Há quatro anos, o PT de São Bernardo elegeu Ana do Carmo, Luiz Fernando Teixeira e Teonilio Barba para a Assembleia Legislativa, além de Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, para a Câmara Federal – no ano seguinte, Vicentinho trocou seu título eleitoral para Diadema, em busca de ser o candidato da legenda na eleição local.

Vicentinho foi reconduzido ao Congresso, mas, desta vez, com votação regional menor. Há quatro anos, 49.796 eleitores do Grande ABC depositaram confiança no petista, ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Agora, 31.409.

O corte de votação também atingiu os desempenhos de Luiz Fernando e Ana. O primeiro, reeleito deputado estadual, recebeu 39.195 votos regionais. Quantia abaixo dos 56.082 de quatro anos atrás. Ana, por sua vez, viu o quórum cair de 47.772 sufrágios para 34.495.

Exceção foi Barba. Mais bem votado do PT na corrida à Assembleia, o petista, também oriundo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, registrou crescimento de votação na região: passou de 30.918 adesões para 38.191.