Série Punho de Ferro é cancelada após duas temporadas

13/10/2018 | 18:10



Segundo informações do Deadline, Punho de Ferro, série da Netflix, não ganhará uma terceira temporada. A produção é uma parceria do serviço de streaming com a Marvel, entrando no catálogo ao lado de produções como Luke Cage, Demolidor, Jessica Jones e Os Defensores.

O anúncio foi divulgado em um comunicado:

Punho de Ferro da Marvel não vai retornar para uma terceira temporada na Netflix. Todo mundo da Marvel e da Netflix está orgulhoso da série e agradecido por todo o trabalho duro de nosso elenco incrível, equipe e dos showrunners. Nós estamos agradecidos pelos fãs que assistiram as duas temporadas e pela parceria criada nessa série. Mesmo que a série tenha acabado na Netflix, o imortal Punho de Ferro vai viver.

E aí, você acha que mereceria mais temporadas?