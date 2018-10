Tilda Swinton usou até prótese de pênis para virar um senhor de 80 anos de idade em Suspiria

13/10/2018 | 18:10



Tilda Swinton é um verdadeiro camaleão do mundo do cinema, mas dessa vez a atriz se superou! No remake de Suspiria, clássico ítalo-americano de terror, a atriz interpretou dois personagens: Madame Blanc e o Dr. Josef Klemperer.

Porém, ela enganou todo mundo, junto com o diretor do longa, Luca Guadagnino. Ambos criaram um ator, chamado Lutz Ebersdorf, e quando questionados por causa da semelhança entre esse suposto ator e Tilda, eles negaram - até agora!

Em entrevista ao The New York Times, a atriz explicou que se transformou em um senhor de 82 anos de idade com muitas próteses e até mesmo um pênis falso, para que seu andar ficasse também diferente. Ao ser questionada do porquê passar por esse trabalho todo:

- Por quê? Inegavelmente, eu vou ter que dizer, que é pela diversão acima de tudo.

Demais, né?