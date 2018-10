Maradona dispara críticas e diz que Messi não é líder em campo

13/10/2018 | 17:15



Diego Maradona mudou o discurso e resolveu disparar críticas a Lionel Messi. Após sair em defesa do atacante do Barcelona após a Copa do Mundo, o ídolo argentino afirmou que o jogador não é um líder em campo e disse que há dois Messis, um que atua no Barcelona e outro que joga na seleção argentina.

"Não devemos mais endeusar Messi. Ele é 'o' Messi quando está jogando pelo Barcelona. Messi é Messi quando veste aquela camisa e ele se torna outro jogador quando está com a Argentina", declarou Maradona em entrevista ao canal Fox Sports do México.

As críticas surpreendem porque o ídolo argentino havia defendido o atacante há pouco tempo, quando as críticas cresceram ao atleta em razão da fraca campanha da Argentina no Mundial da Rússia. Na época, Maradona disse que era errado responsabilizar Messi pela eliminação nas oitavas de final.

Mas a defesa foi trocada por críticas ácidas desta vez. "Ele é um grande jogador, mas não é um líder. Para mim, é difícil falar. Mas é inútil querer transformar em líder um homem que vai ao banheiro 20 vezes antes de um jogo", afirmou Maradona, referindo-se ao nervosismo do atacante do Barça.

Maradona afirmou ainda que Messi prefere jogar videogame a conversar com os companheiros de time. "Antes de falar com os companheiros, ele vai jogar videogame", declarou. "Temos que tirar a pressão sobre ele. Temos que parar de tratá-lo como um líder que ele não vai ser."

Alvo de muitas críticas durante e após a Copa do Mundo, Messi pediu dispensa da seleção argentina ao fim da competição. Ele já ficou de fora de duas convocações da equipe e só deve voltar ao time no ano que vem. Assim, vai desfalcar a Argentina no amistoso contra a seleção brasileira, na terça-feira, na Arábia Saudita.