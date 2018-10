Após o câncer do filho, Michael Bublé anuncia aposentadoria: - Não tenho mais estômago para isso

13/10/2018 | 17:10



Noah, o filho de quatro anos de idade de Michael Bublé, foi diagnosticado com um câncer, mas agora já está se recuperando bem. Porém, com esse período difícil em sua vida, o cantor anunciou que irá se aposentar do mundo da música.

Segundo informações do Daily Mail, ele deu sua última entrevista. Aos jornalistas, explicou que ele está cansado da fama e da ansiedade que vem junto com o peso de ser famoso. Ele ainda admitiu que queria morrer quando descobriu o diagnóstico do filho e, agora, quer se aposentar:

- Minha vida inteira mudou. Minha percepção da vida. Eu não sei se consigo passar por essa conversa sem chorar. E eu nunca perdi o controle das minhas emoções em público. Eu não tenho mais estômago para isso. O narcisismo de celebridade. Essa é a minha última entrevista.

Ele ainda conclui:

- Estou me aposentando. Eu fiz um álbum perfeito e agora posso sair no meu auge.

Bublé é pai de Noah, de Elias, de dois anos de idade, e também de Vida, que nasceu há dois meses. Todos são frutos do casamento do cantor com a atriz argentina, Luisana Lopilato.