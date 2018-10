Tricolor almeja recuperação contra o Inter

Dérek Bittencourt

14/10/2018



Um ponto separa Internacional e São Paulo no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. A vantagem é do time do Rio Grande do Sul, com 53, enquanto o Tricolor tem 52. Tal cenário torna o confronto de hoje, às 16h, no Estádio Beira-Rio, mais do que um duelo direto, mas uma possibilidade de conquistar vantagem na reta final da competição.

Entretanto, após liderar com folga o Brasileirão, o time paulista vem perdendo força. Afinal, já não vence há quatro jogos, sendo três empates e uma derrota para o Palmeiras na última rodada. No primeiro turno, quando enfrentou o Inter, o empate por 0 a 0 deu ao São Paulo a vice-liderança. De acordo com o lateral-esquerdo Reinaldo, esta pode ser uma possibilidade de a equipe reencontrar o caminho da vitória.

“A essa altura do campeonato, no primeiro turno, ninguém acreditava no nosso time. Era uma sequência bem difícil e nós mostramos que somos uma equipe experiente, madura, que sabe lidar com a pressão”, declarou Reinaldo. “Tenho certeza de que esse novo momento de baixa passará e já contra o Internacional poderemos começar a arrancada, que será fundamental para as nossas pretensões no campeonato”, emendou o são-paulino.

O técnico Diego Aguirre pode optar por uma novidade no gol: Jean treinou ontem e pode aparecer entre os titulares. Além disso, o uruguaio não poderá contar com Everton (lesionado), Arboleda (seleção equatoriana), Luan e Igor Gomes (ambos na Seleção Brasileira sub-20).