Verdão quer ampliar vantagem sobre concorrente ao título

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/10/2018 | 07:00



Palmeiras e Grêmio são semifinalistas da Libertadores. Ambos terão argentinos pela frente. O Verdão enfrentará o Boca Juniors, enquanto os gaúchos pegarão o River Plate. Desta maneira, têm chance de realizar possível final do torneio sul-americano. Entretanto, enquanto essa situação não está oficializada, eles medirão forças pelo Campeonato Brasileiro, às 16h de hoje, no Pacaembu.

Líderes, os palmeirenses podem abrir ainda mais vantagem sobre os gremistas, que ocupam a quinta posição. Portanto, o duelo é tratado com importância extra pelo lado alviverde. “É um jogo diferente, sim. Mas como a gente vem encarando todos os jogos como decisão, vai ser mais uma para nós. É um concorrente que está brigando lá em cima, tem um grupo qualificado e é um time de muita história. Vamos encarar esse como decisão também para tentar a vitória e distanciar um pouco mais do Grêmio”, destacou o atacante Hyoran. “Temos de fazer um jogo consistente, não achar que a vitória vai vir de qualquer maneira. Assim, vamos conseguir fazer um jogo seguro para conseguir a vitória”, emendou o jogador.

O técnico Luiz Felipe Scolari só tem dúvida se vai escalar a dupla de zaga composta por Luan e Gustavo Gómez ou Edu Dracena e Antônio Carlos.

Pelo lado tricolor, o discurso também é de partida decisiva para os planos de ainda buscar o título nacional. “É concorrente direto. Vencendo esse jogo podemos ficar a dois pontos do líder, sabemos da importância, do tamanho do confronto”, disse o goleiro Paulo Victor.