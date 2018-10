Marcos Mion e Suzana Gullo celebram primeira comunhão dos filhos

13/10/2018 | 16:17



Marcos Mion e sua esposa, Suzana Gullo, decidiram compartilhar um momento bem especial para família em suas redes sociais. Na última sexta-feira, dia 12, o casal mostrou detalhes da celebração feita por conta da primeira comunhão dos filhos Romeo, de 13 anos de idade, Donatella, de dez anos, e Stefano, de oito anos.

Em seu Instagram, o paizão postou um vídeo criado a partir de diversos registros do dia e na legenda escreveu uma mensagem e tanto, olha só:

Hoje meus 3 corações que viraram gente e saíram andando por aí receberam Jesus Cristo pela primeira vez, começou o apresentador.

Primeira comunhão no dia de Nossa Senhora Aparecida... foi muita emoção pra minha gata Suzana Gullo e eu! Eu crio meus filhos sob os ensinamentos de Jesus. Escrevi sobre isso no livro Pai de Menina e tenho muito orgulho da base forte de fé, entrega e amor que construímos em nossa família. [...] Que vocês três lembrem que acima de mim, o pai de vocês, tem o NOSSO PAI. Ele sempre vai estar ouvindo vocês e sempre vai trazer as respostas quando eu não estiver. Jesus Cristo abençoe vocês, meus filhos.

Em contrapartida, além de postar fotos da família assim como o marido fez, Suzana também resolveu compartilhar com seus seguidores toda a preparação que foi produzida especialmente para a ocasião.

Bolo mais lindo do mundo, com Espírito Santo e nome das crianças bordados no tecido.

Fora as postagens, o casal também usou o Stories do Instagram para mostrar, na hora, tudo que acontecia.