Relacionamento de Khloé Kardashian e Tristan Thompson não está nada bem: - As coisas estão bem no ar

13/10/2018 | 16:10



Desde quando sofreu uma traição de Tristan Thompson, quando estava prestes a dar à luz True, a filha deles, Khloé Kardashian tem tentado fazer dar certo o relacionamento - e até há indícios de que ambos devem em breve se casar. Mesmo assim, ainda rolam histórias e boatos indicando que o namoro não está indo muito bem.

Uma fonte deu detalhes para a People:

- Khloé está estável, contente e muito feliz em ser mãe e com como as coisas estão indo com a True. Em relação ao Tristan, as coisas estão bem no ar para eles. As coisas parecem mais instáveis no relacionamento agora. Mas ela está levando tudo numa boa.

Como o jogador de basquete representa o Cleveland Cavaliers, ele passa muito tempo na cidade de Cleveland, onde Khloé e a filha iriam se mudar. Mas parece que essa mudança vai demorar um pouquinho mais para acontecer:

- Seus sentimentos em relação à traição de Tristan é algo que ela ainda está lidando. Ela tem semanas boas, quando está bem em relação a isso, e semanas em que ela está chateada em relação a isso. É claro que é difícil confiar 100% em alguém que traiu dias antes de se tornar pai, concluiu a fonte.