Região apoia Julio Prestes

1929. Washington Luis era o presidente da República e os partidos políticos articulavam-se com vistas à sua sucessão.

No Grande ABC, em 8 de agosto daquele ano, os seis vereadores locais assinaram moção de apoio à chapa Júlio Prestes-Vital Soares, o primeiro presidente (governador) do Estado de São Paulo e o segundo, da Bahia. Iriam concorrer à Presidência e vice-presidência da República pelo PRP.

Em 22 de agosto a Câmara Municipal de São Bernardo indicou o prefeito Saladino Cardoso Franco, presidente do PRP local, para a convenção das municipalidades do Estado, marcada para 1º de setembro, em São Paulo.

As eleições presidenciais de 1930 foram em 1º de março. O Grande ABC, de fato, apoiou Júlio Prestes. Acontece que o outro candidato chamava-se Getúlio Vargas.

AMANHÃ

A queda de Washington Luis e do coronel Saladino.

“Os Versolatto são uma família pioneira da Vila Baeta e uma das tradicionais de São Bernardo.”

Clarivalde Versolatto, memorialista.

O que mais motivou o encontro da família Versolatto, em São Bernardo, foi algo bem comum em tantas e tantas outras famílias: fazer algo para trocar as lágrimas de tristeza quando do encontro na hora do falecimento de algum ente querido por momentos de alegria.

“Só nos encontrávamos no cemitério”, sintetiza Verginia Versolatto, a jovem promotora deste encontro.

E o encontro fez o maior sucesso. Depois de seis meses de preparativos, a festa foi realizada na Chácara Floresta, no Riacho Grande, sábado passado, 6 de dezembro. Contabilizou-se a presença de 147 adultos e 22 crianças, além da doação de 150 quilos de alimentos para o Centro Espírita Maria Amélia, que ajuda 52 famílias carentes.

Vieram Versolattos de todo o Grande ABC, Interior e outros países. E esta foto maiúscula foi batida.

Uma festa para unir as antigas e novas gerações. Muitos não se conheciam. Apenas sabiam que os pioneiros vieram do Interior, da fazenda do Dr. Luiz Felipe Baeta Neves, para trabalhos no que é hoje um dos mais antigos loteamentos urbanos do Grande ABC, a Vila Baeta Neves promovida a bairro Baeta, a meio caminho entre São Bernardo e Santo André.

A internet ajudou, como resume Verginia, a organizadora:

n O amor falou mais alto. Quem estava fora do Brasil acompanhou a festa pela transmissão ao vivo de alguns parentes pela int