Com apoio da torcida, Inter treina com Dourado e Damião para encarar o São Paulo

13/10/2018 | 15:16



O Internacional encerrou neste sábado a preparação para o duelo diante do São Paulo. Em treino aberto e com a presença da torcida, o técnico Odair Hellmann contou com Rodrigo Dourado e Leandro Damião em campo e praticamente definiu o time para a partida de domingo, no Beira-Rio, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Odair comandou apenas um treino recreativo, observado de perto por cerca de mil torcedores que foram ao CT do Parque Gigante para empurrar o time. O apoio aconteceu por se tratar de um confronto decisivo para as pretensões do Inter. Afinal, os colorados estão na vice-liderança do Brasileirão, com 53 pontos, três atrás do Palmeiras e um à frente do São Paulo.

Agora, a expectativa é que o apoio se repita também no domingo, no Beira-Rio. "É um confronto direto, contra uma grande equipe. O apoio do torcedor é fundamental, a gente sabe disso, estamos demonstrando nos jogos dentro de casa. E o estádio lotado faz a diferença", declarou o lateral Fabiano.

A torcida que foi ao CT viu Rodrigo Dourado e Leandro Damião trabalhando normalmente. O volante havia se tornado dúvida depois de sentir um problema no pé direito durante a semana. Já o atacante foi desfalque na derrota da última rodada para o Sport, mas se recuperou de lesão muscular.

Odair não quis confirmar a escalação para domingo, mas a tendência é que leve o Inter a campo com: Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick; Nico López, Leandro Damião e William Pottker.