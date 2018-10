Justin Bieber é visto abalado ao lado de Hailey Baldwin

13/10/2018 | 14:10



Justin Bieber e Hailey Baldwin foram vistos na última sexta-feira, dia 12, enquanto iam a um mercado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O casal, que pode já ter oficializado a união, estava de mãos dadas ao ser clicado pelas câmeras e é bem possível sentir uma certa tensão vinda de Bieber, além da feição de poucos amigos de Hailey.

Assim que saíram do carro, ambos seguiram para a entrada do estabelecimento. O cantor, de 24 anos de idade, estava com o cabelo bagunçado, característica recorrente de suas aparições públicas, e usava camiseta, shorts amarelos e tênis. Já Hailey optou por uma blusa de baseball over size que caía em seus ombros, além de botas de combate e um rabo de cavalo.

A visita do casal ao local foi rápida e, a todo momento, Bieber permaneceu mais fechado - podendo ser visto diversas vezes de cabeça abaixada. O que não foi o caso de Hailey, pois pôde ser clicada de forma precisa pelas câmeras dos fotógrafos.

Por fim, ambos saíram do estabelecimento, mas não estavam mais de mãos dadas. Ainda que o cantor parecesse relaxado, aparentemente, ele não está lidando bem com a notícia de que sua ex-namorada Selena Gomez foi internada em um centro de psiquiatria. Ele já foi clicado chorando assim que a notícia veio à tona. Os dois tiveram um longo relacionamento iô-iô, até terminarem no início de 2018. E com tudo isso, parece que Hailey não está muito feliz com a situação do cantor. Tenso, hein?