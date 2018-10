Ivete Sangalo revela que teve dúvida se amaria as gêmeas da mesma forma que o primeiro filho

13/10/2018 | 14:10



Ivete Sangalo é realmente uma mãezona para ninguém botar defeito e vive se declarando para os filhos Marcelo, de oito anos de idade, e as gêmeas Marina e Helena, de oito meses. Em entrevista para a revista Crescer, a cantora disse que mudou seu comportamento conforme as meninas foram crescendo, já que no começo só conseguia chorar de emoção:

- Eu reparei que estou mais calada, mais silenciosa no meu dia a dia. Acho que é porque eu fico contemplando o tempo todo e me perguntando como pode estas pessoas serem meus filhos.

Porém, nem sempre as coisas foram assim. A cantora revelou que, antes da gravidez das gêmeas, se perguntava se teria o mesmo amor com as meninas do que tem pelo primeiro filho:

- Eu ficava falando para as pessoas que tinham mais de um filho. Vai amar mesmo? Será que vou amar mesmo? Ô mulher ama mesmo? Ama mesmo? Você fica se perguntando isso porque está tão inebriada e a expectativa de ter outro filho, no meu caso, duas filhas, é muito grande. Mas, minha irmã, quando nasce...

Ao lado de Daniel Cady, Ivete tem o maior orgulho da família que formou com o nutricionista:

- Meu Deus, eu tenho gêmeas e tenho outro filho também. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Daí é só ficar checando: É amor, é amor, é amor...