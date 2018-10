Chinesa bate Svitolina e Muguruza e vai à final do Torneio de Hong Kong

13/10/2018 | 13:34



A chinesa Qiang Wang viveu um sábado inesquecível e se classificou à decisão do Torneio de Hong Kong. Em um mesmo dia, ela bateu duas das principais favoritas da competição, a ucraniana Elina Svitolina e a espanhola Garbiñe Muguruza, e garantiu o direito de lutar pelo título no domingo, contra a também ucraniana Dayana Yastremska.

Wang começou o dia disputando a reta final do confronto com Svitolina. A partida contra a cabeça de chave número 1 do torneio havia sido interrompida na sexta-feira graças à chuva, mas já com o triunfo encaminhado à chinesa. Na ocasião, ele vencia por 1 sets a 0, com parcial de 6/2, e levava a melhor no segundo por 5/2, com 15/30 no saque da ucraniana.

No reinício da partida neste sábado, Svitolina até ameaçou uma reação, mas não foi suficiente. A número 5 do ranking até devolveu uma quebra, mas parou por aí. Melhor para Wang, que avançou ao vencer a segunda parcial por 6/4.

A número 24 do mundo, então, teria pela frente ainda no sábado a espanhola Muguruza. E diante da quarta cabeça de chave, também levou a melhor em um difícil confronto, vencido por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 7/5, em 2h40min de partida.

Agora, a tenista terá pela frente na decisão a grande surpresa do torneio. Número 102 do ranking, Yastremska avançou ao passar pela chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e tentará apenas o primeiro título da carreira. Wang, por sua vez, buscará a terceira conquista, que seria também a terceira deste ano.

ÁUSTRIA - No Torneio de Linz, na Áustria, a italiana Camila Giorgi confirmou o favoritismo diante da belga Alison van Uytvanck ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, a cabeça de chave número 5 vai encarar na decisão a russa Ekaterina Alexandrova, número 119 do mundo e vinda do qualifying, que eliminou a alemã Andrea Petkovic em três sets, com parciais de 0/6, 6/4 e 6/0.

CHINA - Já no Torneio de Tianjin, na China, a checa Karolina Pliskova não teve trabalho para avançar à decisão. A cabeça de chave número 1 atropelou a suíça Timea Bacsinszky em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/1, e agora vai encarar a francesa Caroline Garcia, segunda favorita, que passou pela taiwanesa Su-Wei Hsieh também em dois sets: 6/3 e 6/4.