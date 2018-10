Amy Winehouse voltará aos palcos na forma de holograma

13/10/2018 | 13:10



Fãs de Amy Whinehouse, preparem-se! Foi divulgado recentemente que a cantora voltará aos palcos em forma de holograma para uma nova turnê. Quem soltou essa informação foi o pai de Amy, Mitch Winehouse, durante uma entrevista para a agência Reuters.

O show deve estrear em 2019 e será produzido pela mesma empresa que criou as turnês com hologramas para o musico Tay Orbison e para a cantora de ópera Maria Callas. De acordo com os produtores, se espera que a turnê possa viajar o mundo com o espetáculo durante três anos, em que a imagem de Amy será projetada em frente a uma banda que acompanhará a voz de suas gravações originais.

Mitch Winehouse ainda falou que todo o lucro dos shows será destinado à Fundação Amy Winehouse, que foi criada após a morte da cantora para auxiliar jovens que sofrem de abuso de substâncias e outros problemas.

- Fãs tem clamado por algo novo de Amy, mas, na verdade, não há nada novo, contou o pai da cantora em termos de música.

Ainda assim, ele pontuou:

- Nós sentimos que essa seria uma maneira incrível tanto de Amy revisitar seus fãs por meio de um holograma como de arrecadar dinheiro para nossa fundação.

De acordo com o diretor executivo da empresa BASE Hologram, responsável pelo projeto, uma atriz irá performar os movimentos de palco que Amy fazia e, também serão colocadas imagens com próteses e geradas por computador para deixar o mais real possível. Além disso, a tecnologia usada ainda permitirá que o holograma se movimente pelo palco e durará entre 75 minutos e 110 minutos.

- Faremos o melhor que pudermos em termos de honrar seu legado. Esta é uma celebração, disse Becker.

O pai da cantora revelou que não será fácil assistir ao holograma, mas disse acreditar que sua filha aprovaria o projeto, especialmente porque irá ajudar na fundação.

- O legado dela não é mais só sobre música. O legado dela é sobre algo a mais. O legado dela é sobre ajudar jovens.

Reconhecida como uma das cantoras mais talentosas de sua geração, Amy Whinehouse faleceu em julho de 2011 vítima de um envenenamento por álcool. Ela tinha 27 anos de idade e foi encontrada em sua casa, localizada em Londres, Inglaterra.