Gabi Prado diz que Rafael Ilha não gostava dela antes mesmo da estreia de A Fazenda 10

13/10/2018 | 13:10



Se os laços de amizade em A Fazenda 10 não são tão fortes e duradouros, as relações de rivalidade continuam firmes e fortes. Prova disso foi mais uma discussão feia entre Gabi Prado e Rafael Ilha.

Tudo começou quando a moça começou a acusar o cantor de não fazer nada na casa, e acabou levando uma patada daquelas:

- Rafael, você acha mesmo que ficar deitado o dia todo você é merecedor de ganhar um milhão e meio?

- Eu prefiro ganhar um milhão e meio igual uma débil igual você.

Rafael então começou a reclamar que é perseguido pela ex De Férias com o Ex:

- Me esquece. Dorme e pensando em mim, me esquece. Vai namorar. Me esquece que vai ser melhor para você.

Gabi, que não leva desaforo para casa, rebateu:

- Quem me ameaça aqui é você. Você é um frouxo, um covarde. Porque para brigar com homem não tem coragem de abrir a boca, agora com mulher aí levanta a voz.

Rafael então partiu para a ofensa:

- Vai tomar sua mamadeira, pirralha! Sua piveta!

Em desabafo com outros peões, Gabi ainda revelou que foi avisada sobre Rafael até mesmo antes de entrar no reality rural:

- Antes de entrar, esse cara já me xingava lá fora. Ele e a esposa dele. Xingavam eu e a Nadja. Todo mundo mandou eu tomar cuidado com ele, que era o tipo de pessoa que me tiraria do sério. Ele mente o tempo todo.