Khloé Kardashian comemora seis meses de True com piquenique fofo

13/10/2018 | 13:10



Quando o assunto é festa, algumas mamães e papais não veem motivo para só festejar quando o filho completa mais um ano de vida. Por que então não celebrar os meses dos filhos? E foi daí que surgiram as festas de mesversário, que muitos famosos adoram fazer para seus pequenos e, a cada mês, a produção é ainda maior!

Khloé Kardashian comemorou a chegada dos seis meses de sua filha, True, com um piquenique bem fofo e divertido com suas primas e primo: Stormi, filha de Kylie Jenner, Chicago, filha de Kim Kardashian, Dream, filha de Rob Kardashian e Saint, também filho de Kim. As crianças aproveitaram a festinha com muitos cupcakes e outros docinhos.

Na legenda da imagem, postada no Instagram, Khloé brincou com o nome do reality da família: Keeping Up With the Kousins. Kousins, que na verdade se escreve Cousins, que significa primos em inglês. Já imaginou um programa de TV só com essa turminha? Fofura é o que não vai faltar!