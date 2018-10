Coric bate Federer de novo e pegará Djokovic em Xangai em sua 1ª final de Masters

13/10/2018 | 11:06



O talentoso croata Borna Coric, de 21 anos, garantiu vaga na final em Xangai ao vencer Roger Federer por 2 sets a 0, com duplo 6/4, neste sábado, e atingiu um feito inédito de uma carreira que se desenha como promissora no tênis. Algoz do suíço também na final do Torneio de Halle deste ano, na Alemanha, o jovem alcançou pela primeira vez a decisão de um Masters 1000.

O rival de Coric na final, marcada para começar às 5h30 (de Brasília) deste domingo, será o sérvio Novak Djokovic, que neste sábado arrasou o alemão Alexander Zverev por 6/2 e 6/1 e assegurou o seu retorno à vice-liderança do ranking da ATP - ultrapassará Federer na próxima atualização da listagem da entidade, na segunda-feira.

Com uma atuação impecável, o croata eliminou o principal cabeça de chave do Masters de Xangai para dar continuidade à grande campanha na China, onde anteriormente despachou nomes como o suíço Stan Wawrinka e o argentino Juan Martín del Potro.

Atuando contra um rival 16 anos mais velho do que ele, Coric quebrou o saque de Federer já no primeiro game da semifinal deste sábado e confirmou todos os seus serviços na partida sem ceder nenhum break point ao tenista da Basileia. Para completar, conquistou uma segunda quebra de saque no segundo set e depois aplicou o duplo 6/4 que liquidou o duelo, após 1h13min.

Para se ter uma ideia da eficiência de Coric, ele ganhou 84% dos pontos que disputou com o seu primeiro saque e ainda contabilizou nove aces, contra oito de Federer, que nesta temporada já havia sido surpreendido pelo croata em piso de grama na decisão de Halle, onde caiu por 2 sets a 1.

Essa foi a segunda vitória do jovem tenista em quatro duelos contra o recordista de títulos de Grand Slam, que nesta temporada também sofreu muito para confirmar favoritismo contra o croata nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nos EUA. Antes disso, em 2015, o ainda adolescente Coric foi arrasado pelo lendário rival no Torneio de Dubai.

Contra o também favorito Djokovic, cabeça de chave número 2 em Xangai, Coric buscará o seu terceiro título do circuito da ATP, onde foi campeão do Torneio de Marrakesh em 2017 antes de faturar o troféu de forma surpreendente em Halle neste ano.