Obituário - 13 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/10/2018 | 10:44



Santo André



Antonieta Pastres Mendes, 94. Natural de Colina (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Esmeralda Fernandes Gomes, 89. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.



Alzira Lopes Munhoz, 86. Natural do Estado de São Paulo (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Antonia Alves de Sousa, 85. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Pedro Candro, 84. Natural de São Pedro do Turvo (SP). Residia no Jardim Seckler, em São Paulo (SP). Dia 12, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nelson do Carmo, 81. Natural de Aracaçu, Distrito de Buri (SP). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



José Carlos dos Santos, 80. Natural de Estância (SE). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Wanda de Nicolai, 79. Natural de Itaporanga (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 12, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Edite Rosa de Oliveira, 76. Natural de Ibitiara (BA). Residia na Chácara Belenzinho, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Arlindo Manoel, 75. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Jesus Ribeiro Alves, 73. Natural de Jaicós (PI). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 11. Memorial Phoenix.



Áureo Stranieri, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Economista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Lázara Conceição Neves Joaquim, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 12, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).



João Pinheiro, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlos Roberto Ribeiro, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Engenheiro-mecânico. Dia 12. Crematório Vila Alpina.



José Carlos Borges de Carvalho, 54. Natural de Pindaí (BA). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aldenira de Souza Teles Silva, 53. Natural de Seabra (BA). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Caetano



José Maria de Pádua Mello, 82. Natural de Maracaí (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Benedita Gonçalves Santiago, 71. Natural de Maracaí (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Mauá



Marlene de Fátima Silva, 63. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.