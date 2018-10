Futuro do Bolsa Família

Do Diário do Grande ABC



13/10/2018 | 10:40



Programa de transferência de renda direcionado a núcleos familiares em situação de pobreza no Brasil, o Bolsa Família entrou no debate eleitoral entre os dois candidatos a presidente que disputam o segundo turno. Bandeira dos governos petistas, o benefício passou a ser defendido também pelo concorrente do PSL e líder nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro – que em passado recente classificava o auxílio como cabresto eleitoral. Reconhecido internacionalmente como política eficiente de inclusão social, o projeto ainda tem lacunas gravíssimas a serem preenchidas.

Reportagem publicada nesta edição do Diário revela que 17.323 famílias do Grande ABC não recebem o benefício, destinado a combater a fome e a promover a segurança alimentar e nutricional, embora tenham direito. Podem receber o auxílio financeiro grupos familiares classificados como ‘extremamente pobres’, cuja renda mensal seja de até R$ 89 por pessoa, ou ‘pobres’, com ganhos mensais entre R$ 89,01 e R$ 178 por integrante, desde que haja ao menos uma gestante, criança ou um adolescente entre zero e 17 anos.

Chama a atenção no mapa de cobertura do programa nas sete cidades a defasagem verificada em alguns municípios bastante desiguais economicamente. Em Mauá, por exemplo, estão inscritas no programa apenas 39,79% das famílias que poderiam receber o auxílio de R$ 89 mensais. Em São Caetano, o percentual é de 47,93%. Na região, apenas Santo André atingiu a meta estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

A pouca abrangência do programa, em cidades onde o benefício é evidentemente demandado pela população, demonstra de forma inequívoca as falhas dos mecanismos de inclusão. A busca ativa, a que todas as prefeituras fazem menção como ferramenta para estender o projeto a todas as famílias que precisam, certamente necessita de aprimoramento. Em nome do desenvolvimento social do Grande ABC, os procedimentos locais de concessão do Bolsa Família precisam ser urgentemente revistos.