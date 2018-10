Show mais recente do Bad Seeds em São Paulo foi em 1989

13/10/2018 | 08:35



Era abril de 1989 quando Nick Cave desembarcou no Brasil para três shows - um no Rio, dois em SP, as únicas apresentações do Bad Seeds até hoje no Brasil. No Jornal da Tarde de 17 de abril, Cristina Iori informava que cerca de 4 mil pessoas compareceram aos shows em São Paulo, no Projeto SP, e que Cave fez versões de 500 Miles, de Peter, Paul e Mary, e Hey, Joe, de Jimi Hendrix. "O som à la The Bad Seeds pode ser comparado a um bom banho com lixa. Dói, mas limpa profundamente", escreveu. Segundo a reportagem, um especial foi gravado pela TV Cultura.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.