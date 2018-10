Dez exposições para ver esta semana em São Paulo

13/10/2018 | 06:51



INAUGURAÇÕES

A Fortes D´'Aloia & Gabriel apresenta a coletiva Crônicas Urgentes, que reúne obras de três pintores cariocas: Maxwell Alexandre, Marcela Cantuária e Victor Mattina (foto acima). Em comum entre eles está a escolha da narrativa como elemento central de suas criações. R. Fradique Coutinho, 1.500, Pinheiros, 3032-7066. Inauguração: 4ª (17). 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 21/12.

O Anexo Millan inaugura a mostra 'Todos os Olhos', com 17 obras de José Bento. Destaque para uma série de feijões de madeira que, juntos, pesam 1.273 quilos - a quantidade média de feijão que o brasileiro consome na vida. R. Fradique Coutinho, 1.416, Pinheiros, 3031-6007. Inauguração: 5ª (18). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 17/11.

Na Galeria Janaína Torres, o artista Daniel Jablonski apresenta mais de três mil itens pessoais acumulados ao longo dos anos, abordando o tema da memória. R. Joaquim Antunes, 177, Pinheiros, 3064-1507. Inauguração: 4ª (17). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 15/12.

EM CARTAZ

German Lorca: Mosaico do Tempo, 70 Anos de Fotografia

Com 150 imagens, a mostra busca sintetizar a ampla carreira do fotógrafo, de 96 anos. Diferentes núcleos revelam, entre outros aspectos, sua ligação com o Foto Cine Clube Bandeirante e os registros que fez da cidade de São Paulo. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/ 20h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/11.

Irving Penn: Centenário

Em 12 núcleos, são exibidas 230 imagens das diferentes facetas do fotógrafo. Associado às fotografias de moda, Penn também retratou artistas, fez registros etnográficos pelo mundo e fotografou nus femininos que confrontavam padrões de beleza. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 18/11.

MAM 70: MAM e MAC USP

Com criações de nomes como Joan Miró, Fernand Léger e Alfredo Volpi, o MAM promove mostra que celebra suas sete décadas. Como, em 1963, seu acervo foi doado à USP - o que marcou a criação do MAC -, a exposição traz dois núcleos. Um deles exibe obras do período inicial do MAM, e o outro, coleções de ambas as instituições adquiridas após 1963. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 7 (sáb., grátis). Até 16/12.

Histórias Afro-atlânticas

O Masp e o Instituto Tomie Ohtake exibem mais de 400 obras de cerca de 210 artistas. Com curadoria de Adriano Pedrosa e Lilia Schwarcz, em parceria com Ayrson Heráclito, Hélio Menezes (convidados) e Tomás Toledo (assistente), a mostra destaca fluxos entre povos atlânticos desde o século 16 até hoje. A seleção inclui brasileiros como Portinari e Cícero Dias e estrangeiros como Albert Eckhout e Debret. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª).

R$ 35 (3ª, grátis). Até 21/10. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 21/10.

Rafael e a Definição da Beleza - Da Divina Proporção à Graça

Além de três obras originais de Rafael de Urbino, como a pintura 'La Perla di Modena', são exibidos, entre oito núcleos, trabalhos de discípulos como Giulio Romano e Perin del Vaga. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/12.

Vermelho

A galeria apresenta mostra individual de Edgar de Souza, com objetos ligados à sua pesquisa em torno do ambiente doméstico. Paralelamente, o espaço exibe 'Brasil x Argentina (Amazônia e Patagônia)', novo filme de Dora Longo Bahia. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha sáb. e dom.). Fecha 6ª (12). Grátis. Até 10/11.

ÚLTIMA SEMANA

100 Anos de Athos Bulcão

A ideia da exposição, com cerca de 300 obras, é destacar a azulejaria e outras facetas do artista modernista, incluindo seus desenhos, pinturas, fotomontagens e até mesmo cenários e figurinos para teatro e ópera. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 2ª (15).