Teatro: espetáculo sobre Elza Soares é uma das estreias da semana

13/10/2018 | 06:30



A cantora Elza Soares, uma das grandes divas da música brasileira, é homenageada nos palcos. Com texto de Vinícius Calderoni e direção de Duda Maia, o espetáculo musical Elza busca celebrar sua trajetória consagrada, sem deixar de relembrar as dificuldades que ela enfrentou ao longo da carreira e de sua vida pessoal.

O elenco é composto pelas atrizes Janamô, Júlia Tizumba, Késia Estácio, Khrystal, Laís Lacôrte, Verônica Bonfim e também Larissa Luz (que se alterna com Bia Ferreira nas sessões). Além de interpretar Elza em diferentes momentos, todas elas assumem o papel de amigos e familiares da cantora e de personalidades, como Ary Barroso - apresentador do programa de sua estreia musical - e o jogador Garrincha - com quem teve relacionamento.

Períodos que vão de sua infância pobre no Rio de Janeiro dos anos 1930 e 1940 e chegam até os dias de hoje inspiram os quadros dramáticos. Sob direção musical de Pedro Luís, Larissa Luz e Antônia Adnet, o espetáculo é embalado por sucessos do repertório da cantora, executados ao vivo, como 'Lama', 'O Meu Guri' e 'Se Acaso Você Chegasse'.

120 min. 14 anos. ONDE: Sesc Pinheiros (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. QUANDO: Estreia 5ª (18). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 18/11. QUANTO: R$ 15/R$ 50.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Amor Profano

A peça, com texto do israelense Motti Lerner, traz Vivianne Pasmanter e Marcello Airoldi como um casal que faz questionamentos sobre amor, fé e heresia. Dir. Einat Falbel. 80 min. 12 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Estreia 6ª (12). 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 25/11.

Fábula do Inimigo

Na peça dirigida por Esmir Filho, uma mulher reflete sobre suas angústias, projetando um potencial inimigo. 50 min. 12 anos. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Perdizes, 3675-1595. Estreia sáb. (13). Sáb. e dom., 20h. R$ 15/R$ 50 (valor sugerido). Até 21/10.

Na Cama

Adaptação do filme de Julio Rojas, a peça mostra o encontro de um casal que se conheceu em uma festa horas antes. Dir. Renato Andrade. Com Cristiane Wersom e Pedro Bosnich. 55 min. 16 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Estreia 5ª (18). 5ª, 21h. R$ 40. Até 29/11.

Quando as Máquinas Param

A obra de Plínio Marcos, dirigida por Augusto Zacchi, narra a dificuldade de um homem em encontrar trabalho. Com Carol Cashie e Cesar Baccan. 60 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa. Sala Atelier (40 lug.). R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia 6ª (12). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 30. Até 2/12.

Roda Morta

A peça da Cia. Teatro do Perverto, dirigida por Clayton Mariano, traça um panorama histórico farsesco do Brasil desde a época da ditadura. 70 min. 16 anos. Teatro Pequeno Ato (40 lug.). R. Teodoro Baima, 78, V. Buarque, 99642-8350. Estreia 5ª (18). 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até 29/11.

Trajetória Sexual

O dramaturgo e ator Álamo Facó apresenta solo em que narra diversas experiências e práticas sexuais. 70 min. 18 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 5ª (18). 5ª e 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 11/11.