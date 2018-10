Crianças comemoram seu dia com festa comunitária

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



13/10/2018 | 07:00



A comunidade do Jardim Stella, em Santo André, transformou-se em um parque de diversões ontem. Pelo quinto ano consecutivo, moradores do bairro promoveram festa em homenagem ao Dia das Crianças com ajuda de comerciantes locais. Cerca de 1.600 pessoas participaram da comemoração, segundo os organizadores.

Nem mesmo o tempo frio e a garoa que caiu no Grande ABC em boa parte da tarde foram capazes de segurar a meninada em casa durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. O pequeno João Victor, 13 anos, não perdeu tempo: “Logo que acordei chamei minha mãe para vir aqui. Já tinha combinado com meus amigos durante a semana”, disse o garoto.

No campo de futebol do Jardim Stella, brinquedos infláveis foram as principais atrações. Mas houve ainda quem aproveitasse a oportunidade para cortar o cabelo, como foi o caso da dona de casa Lourdes Diniz, 59. “Aproveitei a pausa deles durante o futebol para dar um ‘tapa’ no visual.”

Enquanto algumas aguardavam na fila de brinquedos, muitas crianças se divertiam ali mesmo, no meio da lama formada no campo de futebol. “É um dia para se celebrar. Hoje não tem restrição. Afinal, um banho de mangueira ajuda a tirar a sujeira”, disse Sonia Soares Santana, 43, que levou seus dois filhos à festa do bairro.

Ao todo, 1.200 brinquedos arrecadados pela comunidade foram distribuídos às crianças durante a comemoração. No cardápio da festa houve ainda 1.200 cachorros-quentes, 1.000 espetinhos de carne, 200 lanches de linguiça, além claro, de doces. “As crianças precisam de festas assim, repletas de afeto e carinho. A região carece tanto de espaço de lazer que os governantes poderiam se inspirar em ações como esta”, comentou a vendedora Verônica Aparecida dos Santos, 30.

Com apoio de grupo formado por 100 pessoas, organizadores à frente do evento fizeram a festa na comunidade sem ajuda do poder público. São pessoas anônimas, mas com disposição para ajudar. “Foram três meses de preparação, arrecadando brinquedos e alimentos. E nossa recompensa é ver a alegria estampada no rosto de cada criança que esteve na festa”, disse Vitor Trigo, 41, um dos responsáveis pelo evento.

O Dia das Crianças contou ainda com atividades especiais em parques da região, com a realização de feira de troca de livros e cinema ao ar-livre.