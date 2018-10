Região segue sem vereador eleito deputado

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



13/10/2018 | 07:00



Dos 142 vereadores do Grande ABC, 13 deles entraram na disputa para trocar a Câmara por vaga na Assembleia Legislativa ou no Congresso, mas esse salto parlamentar não foi de sucesso para nenhum dos políticos da lista das sete cidades. Diante do fracasso nas urnas no dia 7 ao não conquistar votação suficiente para fazer a transição, a sina, que já perdura há 12 anos ininterruptos, se manteve, sem alterar a configuração das Casas – os últimos a obterem êxito foram Vanessa Damo e Alex Manente, em 2006, eleitos estaduais à época.

Apesar de os postulantes deste rol (confira quadro acima) terem aumentado apoio em relação ao pleito de 2016, último pleito municipal, o resultado ficou aquém do esperado pelas campanhas. Boa parte das candidaturas regionais sofreu o efeito dos quadros aliados ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), que, mesmo sendo de fora dos limites locais, captaram adesão em massa, a exemplo de Janaina Paschoal (PSL, a estadual), e Eduardo Bolsonaro (PSL, a federal). Entre os concorrentes, Julinho Fuzari (PPS), nome de São Bernardo a estadual, foi quem registrou o maior número de votos: 30,3 mil, sendo 26,9 mil em seu domicílio eleitoral.

Ainda que no topo do bloco regional, a derrota para Julinho pode ser considerada amarga por ser apenas o 14º suplente da coligação, que elegeu 13 estaduais, num chapão formado por PPS, PSB, PSC, PTB e PV. Nomes como de Edson Giriboni (PV), João Caramez (PSB) e Davi Zaia (PPS) também estão na reserva.

Depois de Julinho, o político que apareceu na sequência foi Chiquinho do Zaíra (Avante), candidato a estadual por Mauá. O ex-prefeiturável recebeu 27,8 mil votos, sendo 19,1 mil na cidade. Ficou como primeiro suplente da sigla, que elegeu Sargento Neri. O presidente do Legislativo de Santo André, Almir Cicote (Avante), surgiu em seguida após registrar 25.054 sufrágios a estadual. Destes, 19,8 mil em solo local. Atingiu a segunda suplência.

Santo André teve cinco postulantes a deputado oriundos das Câmaras, e o vereador andreense Eduardo Leite (PT) figura logo depois nesta ordem, com 22,6 mil a federal, tendo 16,7 em seu reduto. Completam os nomes da cidade Professor Minhoca (PSDB, a estadual), com 17,2 mil votos, Edson Sardano (PTB, a federal), com 15,5 mil, e Sargento Lobo (SD, a federal), que angariou 8.726.

A votação de Célio Boi (PSB, a federal), de Diadema, chamou atenção. O socialista conquistou 3.784 sufrágios. Situação semelhante para o colega Luiz Paulo Salgado (PR, a estadual), que teve 8.385.