Não disputarei nova reeleição, avisa Alex

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/10/2018 | 07:00



Reeleito no domingo para o segundo mandato de deputado federal, Alex Manente (PPS), de São Bernardo, revelou que não pretende mais disputar vaga na Câmara Federal. “Na minha visão, dois mandatos são suficientes. Não se pode transformar o cargo em uma profissão”, discorreu o popular-socialista.

Alex está na política desde 2004, quando se elegeu vereador em São Bernardo. Dois anos depois, saiu vitorioso na disputa por assento na Assembleia Legislativa e se reelegeu deputado estadual em 2010. Em 2014, concorreu a deputado federal e, agora, com 127.366 votos, retornará ao Congresso.

“Deixei de ser deputado estadual para ser federal porque dois mandatos eram suficientes. Creio que contribui com a região os oito anos como estadual. Como federal, nesses quatro anos, também acredito que contribui. Mas quero encarar novos desafios e isso faz parte do processo de mandato. Ciclo não pode passar de dois mandatos”, disse ele, que teve o nome especulado para concorrer ao Senado neste ano. “As coisas têm de ser naturais.”

Duas vezes candidato a prefeito – em 2008 e em 2016 –, Alex não descartou entrar na concorrência à Prefeitura de São Bernardo em 2020, embora garanta que não tenha definido essa questão por enquanto. Por ora, analisou apenas que PT e PSDB terão muitas dificuldades nos próximos pleitos.

Questionado sobre a redução de votos na comparação com 2014 – perdeu 37,4 mil em quatro anos –, Alex admitiu que foi a eleição mais difícil que enfrentou. “Mostra que o eleitor quer novo jeito de fazer política. Que houve ruptura com a política tradicional. O eleitor não se sente mais representado com essa maneira. Tanto que a maioria dos deputados regionais perdeu a eleição. Eu fico feliz em poder voltar (à Câmara), até porque enfrentei candidatos da máquina (da Prefeitura de São Bernardo) e fui o mais votado da cidade”, discorreu o popular-socialista, citando o vice-prefeito Marcelo Lima (PSD), candidato a deputado federal sem conseguir a cadeira, e a primeira-dama Carla Morando (PSDB), eleita deputada estadual. “Mas, evidentemente, tenho que fazer uma reflexão.”

No segundo mandato, Alex disse que brigará por avanço de reforma tributária. “O País precisa de reformas, mas essa é essencial”. Ele também pontuou ser possível dialogar melhor com a nova composição do Congresso Nacional. “As pautas convergem, de fim de privilégios e mordomias, de endurecimento de leis, de revisão do sistema carcerário.”