Desesperado, Azulão define futuro

13/10/2018 | 07:00



Pressionado pela diretoria após duas derrotas seguidas, o São Caetano vai definir hoje o futuro na Copa Paulista. Isso porque a equipe, lanterna do Grupo 7, com apenas um ponto, precisa vencer o Atibaia, às 16h, no Estádio Anacleto Campanella, para se manter viva na briga por vaga na terceira fase. Em caso de tropeço, a eliminação estará encaminhada.

O confronto, aliás, não deve ser nada fácil, já que o adversário lidera a chave, com sete pontos. Outro fator que pesa para o Azulão é a pressão existente no próprio clube. Os fatos de ser um dos únicos clubes a investir pesado no torneio e ter alto número de contratações fizeram o São Caetano receber a visita do presidente Nairo Ferreira de Souza durante a semana. A cobrança foi justamente pela queda de rendimento do time, que na primeira etapa foi líder isolado, passou 13 jogos invicto e, na segunda, está há três partidas sem saber o que é vitória.

Com isso, certamente o trabalho de Pintado será dobrado hoje. O técnico já avisou que identificou problemas no time titular e as mudanças são certas. O treinador, que visivelmente está preocupado com a situação, deve acreditar novamente na experiência de alguns jogadores.

Atletas como Esley, Bruno Recife e Cristian têm tudo para iniciar o jogo, já que algumas apostas e revezamentos feitos neste segundo turno não têm funcionado. Willian Mineiro e Davi, que começaram a última partida, devem deixar a equipe. As principais dúvidas estão no ataque, uma vez que Gerley e Júnior Araújo disputam posição com Hernandes e Isaac Prado, respectivamente.

Do outro lado, o Atibaia espera confirmar a boa fase para se aproximar da vaga. O time está em situação segura e tem como proposta repetir a última partida, quando explorou o contra-ataque para fazer 1 a 0 no São Caetano, no Interior de São Paulo.



Pintado cobra reencontro com vitórias

Realista, o técnico Pintado destacou nos últimos dias que o São Caetano tem que se preocupar em recuperar o bom futebol. O técnico, que não quer pensar no jeito de jogar do Atibaia, espera pressionar desde o início do jogo.

“Temos que estar mais preocupados conosco do que com o adversário. Mas o Atibaia vem para somar pontos. Estão próximos de classificação. Podemos esperar uma equipe fechada, como fez lá no último jogo (no Interior paulista), se defendem e saem muito rápido nos contra-ataques. Por isso, temos que encontrar nosso gol rapidamente para poder administrar o jogo”, disse o treinador, que vive o pior momento desde que assumiu o clube, ainda no Campeonato Paulista deste ano – levou o time às quartas de final, quando foi eliminado pelo São Paulo.

A equipe, aliás, não perdia desde aquela partida, realizada em março. Agora, porém, vinda de duas derrotas seguidas, a missão é se recuperar para conquistar a classificação no torneio.

“Não é um novo campeonato. São jogos decisivos. Não temos que pensar muito. Só temos que jogar para vencer. Quando se tem definido não tem que ficar pensando. Tem que voltar o que vinha fazendo. Depende exclusivamente da gente”, completou Pintado.