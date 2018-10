S.Bernardo recebe Juventus em duelo ‘divisor de águas’

Dérek Bittencourt



13/10/2018 | 07:00



O São Bernardo aposta as últimas fichas para seguir vivo na Copa Paulista. Às 15h de hoje, no Estádio 1º de Maio, o Tigre recebe o Juventus em busca da primeira vitória na segunda fase, única maneira de a equipe se manter na briga por uma das duas vagas à terceira etapa. Com apenas um ponto, conquistado justamente diante do Moleque Travesso – o time vencia até os 47 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate –, os são-bernardenses só pensam no triunfo.

“Jogo decisivo, divisor de águas”, definiu o técnico Wilson Júnior, que falou ainda sobre como deve ser o comportamento da equipe durante a partida. “Temos que estar no melhor nível em todos os sentidos: técnico, psicológico e de concentração”, emendou.

Depois de três jogos praticamente seguidos, o Aurinegro teve quatro dias para treinar e se preparar. “Conseguimos nesta semana corrigir os erros que cometemos e traçar algumas estratégias para essa partida”, declarou Wilson Júnior.

O treinador não terá problemas por suspensão ou lesão. Entretanto, o volante Thiago César e o atacante Ricardinho estão pendurados com dois cartões amarelos.