Em evolução, Santo André espera superar Audax outra vez

Dérek Bittencourt



13/10/2018 | 07:00



Santo André e Audax se reencontram hoje, às 15h, no primeiro compromisso pelo returno da segunda fase da Copa Paulista. O Estádio José Liberatti, em Osasco, será palco do duelo, uma semana depois de os andreenses vencerem por 3 a 0, placar que devolveu à equipe do Grande ABC a chance de lutar por vaga na terceira etapa do campeonato.

<EM>Se vencer novamente, o Ramalhão pode até assumir provisoriamente a vice-liderança do Grupo 5 e, dependendo do resultado de Red Bull (segundo) e Mirassol (primeiro), tem chance de permanecer na zona de classificação.

Por conta de tudo isso, o meia-atacante Guilherme Garré destaca a relevância do confronto de hoje. “O jogo mais importante até o momento. Cada partida tem sua história, precisamos fazer outro grande duelo, para conseguir o resultado positivo”, disse o jogador, que virou uma das importantes peças ofensivas no esquema do técnico José Carlos Palhavam.

Ainda na visão de Garré, o resultado do encontro da semana passada deve mudar o comportamento do adversário para esta partida. “Sem dúvidas, eles viram a força do nosso time e vão jogar em casa, vão vir para cima e temos de ser inteligentes para suportar a pressão e aproveitar as oportunidades para conseguir o resultado positivo, que vai ser essencial para nós”, destacou o meia.

Prata da casa, a exemplo da maior parte do elenco, Guilherme Garré é o mais velho do grupo, apesar de ter apenas 25 anos. E se diz à vontade em meio à garotada. “Estou me sentindo muito bem, me receberam da melhor maneira. É até estranho ser o mais velho, mas procuro ajudar e aconselhar todos da melhor maneira, mesmo não tendo tanta experiência”, concluiu o jogador.

O volante Alex Nagib, suspenso, deve dar lugar a Emerson no meio de campo.