Cuca confirma dupla de zaga e Yuri no lugar de Alison no Santos

12/10/2018 | 19:16



O técnico Cuca evitou o mistério e revelou algumas mudanças na equipe do Santos para o clássico com o Corinthians, neste sábado, no Pacaembu. O treinador confirmou que Yuri será o substituto do volante Alison, suspenso, e disse que a dupla de zaga será formada por Luiz Felipe e Gustavo Henrique.

Havia expectativa sobre o possível retorno de Lucas Veríssimo para este jogo. Mas Cuca preferiu deixar de fora o zagueiro, que estava sem jogar há quase dois meses devido a uma lesão. O treinador confirmou que Luiz Felipe será mantido entre os titulares, atuando ao lado de Gustavo Henrique.

"O Veríssimo não vai para o jogo, até pela coerência. A zaga será Luiz Felipe e Gustavo Henrique. Bambu ainda não está pronto. Lucas é importantíssimo, o momento dele vai chegar. O Alison já temos o substituto. Joga o Yuri. Sobre Rodrygo, estamos pensando", enumerou o treinador, ao ser questionado sobre a escalação, nesta sexta-feira.

Cuca, contudo, manteve o suspenso na marcação e no setor ofensivo. "Podemos ir com o Sánchez novamente e o Derlis pode ser usado pelo lado. Ou podemos ter outra alternativa na criação", desconversou.

Questionado sobre o rival, que está mais preocupado no momento com a Copa do Brasil do que com o Brasileirão, Cuca minimizou a escalação mista do rival - os titulares serão poupados para o duelo da volta da final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, em São Paulo.

"O Corinthians está focado na Copa do Brasil, pelo menos o time que vai jogar. O time está próximo da zona de rebaixamento, e isso incomoda muito. É fato. O pessoal que entra quer mostrar que pode ser titular. É um engano pensar que será mais fácil, pelo contrário, este tipo de jogo se torna mais difícil para nós. Taticamente, esperamos propor o jogo, mas o Corinthians também tem proposta de jogo", comentou Cuca.

O técnico deve escalar o Santos para o clássico com Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Yuri, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González, Gabriel e Bruno Henrique.