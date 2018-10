Bolsas de NY fecham a sexta-feira no azul após semana marcada por tensões

12/10/2018 | 18:42



As bolsas de Nova York subiram nesta sexta-feira, 12, estimuladas por uma recuperação das empresas de tecnologia e alguns resultados trimestrais melhores do que o esperado.

O índice Dow Jones registrou alta de 1,15%, aos 25.339,99 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 1,42%, para 2.767,13 pontos. Da mesma forma, o Nasdaq subiu 2,29%, aos 7.496,89 pontos.

Algumas das empresas que tiveram queda mais expressiva durante esta semana anotaram os maiores ganhos desta sexta-feira, como a Netflix, que subiu 5,8% e a Amazon, que avançou 4%.

Preocupações com a alta dos juros dos Treasuries, preços mais altos do petróleo e a escalada de tensões entre os EUA e a China fizeram os mercados acionários sofrerem sua maior turbulência desde fevereiro nesta semana.

Até o começo desta semana, as bolsas americanas haviam sustentado seu rali mesmo com os mercados emergentes sofrendo com meses de quedas, com o dólar se fortalecendo e o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevando os juros.

Com a temporada de balanços, um foco renovado nos resultados corporativos deve ajudar a sustentar os preços das ações no curto prazo, segundo analistas e investidores. O JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo reportaram aumento nos lucros nesta sexta-feira.

Facebook

O Facebook informou em comunicado nesta sexta-feira que 30 milhões de usuários tiveram, de fato, seus dados roubados na rede social. Em 28 de setembro, a empresa informou ter descoberto uma falha que havia tornado quase 50 milhões de contas vulneráveis a ataques de hackers. Hoje, ela detalhou as investigações posteriores, mostrando que a falha de segurança afetou menos usuários do que antes estimado.

Com essa informação, o papel da empresa negociado em Nova York chegou a cair mais de 1% ao longo do pregão, mas conseguiu se recuperar até o fim da sessão, encerrando em alta de 0,25%. (Com Dow Jones Newswires)