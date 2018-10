Expresso Kids tem passeio com locomotiva do século 19

Do Diário do Grande ABC



12/10/2018 | 18:22



Quem ainda não se programou para se divertir com as crianças neste feriado prolongado pode fazer um bate e volta até Atibaia, no Interior, a 89 quilômetros de Santo André, para conhecer o Expresso Kids. O evento, realizado em três meses do ano, ocorre até domingo.

A grande vedete é o passeio de locomotiva do século 19, que parte da Estação Atibaia com destino à Estação Natureza, onde estão todas as atrações. O passeio de Maria Fumaça, que resgata lembranças da infância de pais e avós, tem percurso de 2,5 quilômetros (ida e volta), com duração de aproximadamente sete minutos. As estações, que formam espécie de museu ferroviário a céu aberto, ficam em área verde de 220 mil m².

Ao chegar na Estação Natureza, as crianças podem realizar atividades como tirolesa, escola de circo, oficinas de arte e de plantio, arvorismo, contato com animais na minifazenda e andar a cavalo ou de charrete.

O Expresso Kids funcionará neste fim de semana, das 10h às 18h. Ingressos custam R$ 55 para adultos e, R$ 75, crianças, sendo recomendada compra antecipada. Algumas atrações têm custo extra de até R$ 20. Mais informações em www.expressokids.com.br. Há estacionamento no local (R$ 15).