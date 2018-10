Corinthians terá apenas três titulares da decisão para enfrentar o Santos

12/10/2018 | 18:11



O Corinthians está definido com surpresas para encarar o Santos neste sábado, às 19h, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Preocupado com a decisão da Copa do Brasil, o técnico Jair Ventura decidiu fazer improvisações e levará a campo um time com apenas três titulares. A principal novidade é a presença do zagueiro Pedro Henrique como lateral-direito.

Os titulares que serão mantidos na equipe são o zagueiro Léo Santos, o meia Mateus Vital e o volante Douglas, que não jogou contra o Cruzeiro, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, por estar suspenso. O time que Jair Ventura deve colocar em campo é: Walter; Pedro Henrique, Léo Santos, Marllon e Carlos Augusto; Douglas, Araos, Pedrinho, Mateus Vital e Emerson Sheik; Jonathas.

Pedro Henrique é zagueiro, mas tem treinado como lateral-direito justamente para aparecer como opção quando Fagner não estiver disponível. Mantuan, que seria uma outra opção, Jair acredita que seja melhor utilizá-lo como volante, sua posição de origem. Paulo Roberto também pode atuar improvisado no setor, mas se recupera de uma inflamação na coxa esquerda.

Na segunda-feira, Mantuan, Danilo e Thiaguinho chegaram a treinar entre os titulares, mas ficarão no banco de reservas. O Corinthians inicia a rodada na 11ª colocação, com 35 pontos, enquanto o Santos aparece em sétimo, com 39.