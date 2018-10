Michel Teló e Thais Fersoza celebram Dia das Crianças com os filhos

12/10/2018 | 18:10



Nesta sexta-feira, dia 12, é celebrado o Dia das Crianças! E uma das famílias mais fofas do mundo dos famosos está comemorando a data da melhor forma possível: com muito amor e alegria. Michel Teló e Thais Fersoza levaram os filhos, Melinda e Teodoro, para brincar bastante de pula-pula!

Além de registrarem cenas no Stories, o casal usou o Instagram para postar lindas fotos com os filhos! Teló, por exemplo, publicou uma imagem da família deitada no pula-pula e escreveu o seguinte:

Feliz dia das crianças!!! Família no pula pula!!! Eles amaram demais!!!! Que todas as crianças tenham direito de ser muito amadas, educadas, de brincar, ser feliz! Deus abençoe nossas crianças!

Já Thais, postou uma foto parecida e disse:

Pensem na alegria desses pequenos... que delicia! Minha felicidade é ver vocês felizes! Feliz dia das crianças pra nós! Que Nossa Senhora sempre passe na frente, nos abençoe, proteja e nos guarde! Ps.: Melindinha viu o papai fazendo o (gesto de vitória) e na hora já fez o dois (como ela fala) também...